В Краматорске женщина облила мужчину кипятком: он умер

В Краматорске женщина облила мужчину кипятком: он умер

Между мужчиной и женщиной произошел конфликт.

В г. Краматорске Донецкой области женщина во время конфликта облила мужчину кипятком. Потерпевший умер.

Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

По данным следствия, мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. Тогда женщина подогрела воду и облила знакомого.

На следующий день потерпевшего нашли мертвым. У него было 40% ожогов тела.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего). Также она будет находиться под стражей.

Напомним, под Полтавой трехлетний мальчик вылил на себя кипяток.

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