В Краматорске женщина облила мужчину кипятком: он умер

Между мужчиной и женщиной произошел конфликт.
В г. Краматорске Донецкой области женщина во время конфликта облила мужчину кипятком. Потерпевший умер.
Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.
По данным следствия, мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. Тогда женщина подогрела воду и облила знакомого.
На следующий день потерпевшего нашли мертвым. У него было 40% ожогов тела.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего). Также она будет находиться под стражей.
Напомним, под Полтавой трехлетний мальчик вылил на себя кипяток.
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