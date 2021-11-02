Павел Зибров похвастался 24-летней дочерью-красавицей

Артист и Диана устроили импровизированный фотосет.

Украинский певец Павел Зибров похвастался своей взрослой дочерью.

Так, звезда и 24-летняя Диана устроили импровизированный осенний фотосет. Атмосферные кадры знаменитость разместил в своем в Instagram. На снимках дочь нежно прильнула к звездному папе, пока они сидели на скамейке.

Павел Зибров с дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

Также они прогулялись по улице. Кстати, дочь артиста – его пиарщица.

Павел Зибров с дочерью / instagram.com/pavlo_zibrov

"Какая же красивая осень! Обожаю именно это время года за невероятное разноцветие природы! Мне кажется получились очень теплые кадры!" – прокомментировал пост исполнитель.

В ответ очарованные пользователи сделали комплименты. Также фанаты написали, что Диана – копия своего отца.

Прекрасные

Диана – невероятная! Красивая дочь, которая очень похожа на отца

Какие же замечательные фото и прекрасные люди на них

Очень хорошие кадры!!! Такое общение – самая большая ценность в жизни! Будьте счастливы!

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