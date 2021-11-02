Талибы в Афганистане обстреляли места, где стояли статуи Будды: видео

Ранее руководители "Талибана" обещали сохранить остатки статуй ради туристов.

Боевики движения "Талибан" избрали мишенями для упражнений в стрельбе скальные ниши в афганском городе Бамиани, где раньше стояли гигантские статуи Будды — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на распространенную в сети видеозапись.

На опубликованных кадрах видны вооруженные люди, открывшие стрельбу на территории некогда популярного среди туристов объекта.

Статуи Будды высотой 53 и 35 метров были высечены в 6 веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтоженный талибами в 2001 году — в период их первого правления в Афганистане. Статуи разрушали в течение нескольких недель, применяя взрывчатку и артиллерию.

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В октябре 2021 года лидеры "Талибана" уверяли, что ради туристов сохранят нетронутыми ниши, где находились статуи Будды. Руководитель управления информации и культуры Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади, в частности, заявил, что все желающие смогут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины.

Напомним, ранее в Афганистане вооруженные боевики устроили расстрел на свадьбе, требуя выключить музыку.

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