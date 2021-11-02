Талибы в Афганистане обстреляли места, где стояли статуи Будды: видео

Ранее руководители "Талибана" обещали сохранить остатки статуй ради туристов.
Боевики движения "Талибан" избрали мишенями для упражнений в стрельбе скальные ниши в афганском городе Бамиани, где раньше стояли гигантские статуи Будды — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на распространенную в сети видеозапись.
На опубликованных кадрах видны вооруженные люди, открывшие стрельбу на территории некогда популярного среди туристов объекта.
Статуи Будды высотой 53 и 35 метров были высечены в 6 веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтоженный талибами в 2001 году — в период их первого правления в Афганистане. Статуи разрушали в течение нескольких недель, применяя взрывчатку и артиллерию.
В октябре 2021 года лидеры "Талибана" уверяли, что ради туристов сохранят нетронутыми ниши, где находились статуи Будды. Руководитель управления информации и культуры Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади, в частности, заявил, что все желающие смогут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины.
Напомним, ранее в Афганистане вооруженные боевики устроили расстрел на свадьбе, требуя выключить музыку.