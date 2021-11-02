Таліби в Афганістані обстріляли місця, де стояли статуї Будди: відео

Таліби в Афганістані обстріляли місця, де стояли статуї Будди: відео

Раніше керівники “Талібану” обіцяли зберегти залишки статуй заради туристів.

Бойовики руху “Талібан” обрали мішенями для вправляння у стрільбі скельні ніші в афганському місті Баміані, де раніше стояли гігантські статуї Будди - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомило агентство Aamaj News з посиланням на поширений у мережі відеозапис.

На опублікованих кадрах видно озброєних людей, які відкрили стрілянину на території колись популярного серед туристів об’єкту.

Статуї Будди заввишки 53 і 35 метрів були висічені в 6 столітті нашої ери в скелястому урвищі, що оточує долину Баміан у центральній частині Афганістану. Це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, було знищено талібами у 2001 році - в період їхнього першого правління в Афганістані. Статуї руйнували протягом кількох тижнів, застосовуючи вибухівку та артилерію.

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У жовтні 2021 року лідери “Талібану” запевняли, що заради туристів збережуть недоторканими ніші, де знаходилися статуї Будди. Керівник управління інформації та культури Баміана Саїф-ур-Рахман Мохаммаді, зокрема, заявив, що всі охочі ”зможуть безперешкодно оглядати історичні реліквії долини”.

Нагадаємо, раніше в Афганістані озброєні бойовики влаштували розстріл на весіллі, вимагаючи вимкнути музику.

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