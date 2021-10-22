Таліби обезголовили волейболістку збірної Афганістану

Фото відрубаної голови спортсменки бойовики “Талібану” продемонстрували в соцмережах.

Бойовики “Талібану”, який захопив владу в Афганістані, відрубали голову одній із найкращих волейболісток муніципального клубу Кабула, яка виступала за національну збірну країни, Махджабін Хакімі. Спортсменку убили під час рейду талібів у столиці у пошуках жінок, які займаються спортом.

Про це повідомляє у п’ятницю, 22 жовтня, видання The New York Post.

Як повідомив один із тренерів Хакімі, який зберіг свою анонімність, таліби опублікували в соцмережах фото відрубаної голови волейболістки. За його словами, спортсменку вбили ще на початку жовтня, але це трималося в таємниці, оскільки її родині погрожували, заборонивши говорити про це.

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Тренер повідомив, що тільки двом волейболісткам національної збірної вдалося втекти з країни, інші переховуються, оскільки їхнє життя під загрозою.

“Талібан попросив сім’ї наших гравців не дозволяти своїм дівчатам займатися спортом, інакше вони зіткнуться з несподіваним насильством. Вони навіть спалили спортивний інвентар, щоб врятувати себе та свої сім’ї - не хотіли, щоб у них знайшли щось, що стосується спорту. Вони налякані”, - пояснює тренер.

За даними Центру журналістських розслідувань Payk, Хакімі було обезголовлено талібами в Кабулі.

Нагадаємо, раніше заступник голови комісії "Талібану" у справах культури Ахмадулла Васик заявив, що ті жінки, які виступають за національні збірні, не зможуть займатися спортом в Афганістані.

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