Таліби заборонили жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту

В "Талібані" заявили, що не підуть на компроміси в цьому питанні.

Жінки, зокрема спортсменки з національних збірних, не зможуть займатися спортом в Афганістані.

Про це заявив в середу заступник голови комісії "Талібану" по культурі Ахмадулла Васик в інтерв'ю австралійському SBS News, пише "Інтерфакс".

"Я не думаю, що жінкам можна буде грати в крикет, тому що жінкам не обов'язково грати в крикет. В крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їхні обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В еру масмедіа з'являтимуться фото і відео, і люди їх дивитимуться. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, де видно їхні обличчя і фігури ", - заявив Васик.

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Він також зазначив, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки по необхідності, а спорт не є необхідністю.

Західні ЗМІ зазначають, що така позиція талібів ставить під загрозу можливість проведення навіть матчу чоловічої збірної Афганістану з крикету проти збірної Австралії, на який Васик дав дозвіл на початку місяця. Згідно з правилами, встановленими Міжнародною радою крикету (ICC), всі 12 членів організації повинні мати як жіночу, так і чоловічу команду, якщо вони хочуть проводити подібні зустрічі.

Васик повідомив, що "Талібан" не піде на компроміси в цьому питанні і не "зрадить ісламські цінності", навіть якщо це призведе до проблем з організацією матчів.

Своєю чергою міністр спорту Австралії Річард Колбек назвав рішення "Талібану" тривожним і закликав ICC вжити заходів. "Заборона жінкам займатися спортом на будь-якому рівні - це неприйнятно", - заявив Колбек.

Вважається, що наразі крикет є найпопулярнішим видом спорту в Афганістані.

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