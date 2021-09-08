Христина Соловій знялася для Playboy

Артистка розповіла, як наважилася на відверту фотосесію.

Українська співачка Христина Соловій знялася для еротичного чоловічого журналу.

Так, знаменитість прикрасила український глянець Playboy. Про це вона написала у своєму Instagram та опублікувала декілька кадрів. На фото, які зробила Соня Плакидюк, виконавиця постала у білизні та з червоним яблуком, посвітивши довгими стрункими ніжками.

Христина Соловій у Playboy / instagram.com/soloviyka

У дописі Соловій поділилася, що приблизно від 5 класу вона чула безліч об’єктивацій її тіла, непроханих оцінок і порад щодо її зовнішнього вигляду.

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"Довжини моїх спідниць, яскравого мейкапу чи "провокативної" поведінки. На щастя, мені поталанило з рідними, які приймали всі мої експерименти із зовнішністю і разом з ними приймали мене. Мені 28 і я почуваюсь достатньо самобутньою та красивою, аби дозволити собі бути відвертою на фото, відео чи на сцені заради свого задоволення. Коли я, 22-річна "квіточка" української музики (чи ваш улюблений епітет), вперше отримала пропозицію публікації відвертих фото, я злякалась. І потрапила у відому пастку "а що скажуть люди?". І люди неодноразово розповідали, як їм належить моє тіло, і що я маю з ним робити, а що – ні. Вийти з токсичного контролю суспільства над проявами моєї сексуальності - це моє особисте відновлення незалежності. Мені 28, я почуваюся вільною і тепер мені так байдуже", – поділилася знаменитість.

Зірка додала, що вона навчилася насолоджуватися життям, молодістю, красою та кар‘єрою.

Христина Соловій у Playboy / instagram.com/soloviyka

У коментарях фанати артистки зазначили, що знімки вийшли красиві та невульгарні.

Дуже гарно і зовсім невульгарно

Красуня в будь-якому одязі і без нього

Дуже гарна! Дуже справжня! Дуже важливі слова, думки та вчинки

Все чудово, нiчого вiдвертого

Нагадаємо, не так давно Соня Плакидюк у самому лише корсеті показала пишний бюст у Playboy. Фотографиня наважилася на відверті знімання.

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