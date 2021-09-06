Чехія - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на товариський матч

Чехія - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на товариський матч

"Синьо-жовті" зіграють третій поєдинок за вісім днів.

У середу, 8 вересня, збірна України проведе товариський матч проти національної команди Чехії.

Команди зіграють на стадіоні "Дусан Арена" у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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Де дивитися матч Чехія - Україна

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Чехія - Україна

Букмекери вважають українську збірну не явним фаворитом у поєдинку. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2.65. Нічия - 3.35. На перемогу чехів - 2.78.

1 вересня збірна України в матчі відбіркового турніру ЧС-2022 драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

(2:2). 4 вересня "синьо-жовті" в Києві поділили очки із французами (1:1).

(1:1). Чехи перед матчем з Україною обіграли Білорусь (1:0) і розгромно програли Бельгії (0:3).

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