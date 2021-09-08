Кристина Соловий снялась для Playboy

Артистка рассказала, как решилась на откровенную фотосессию.

Украинская певица Кристина Соловий снялась для эротического мужского журнала.

Так, знаменитость украсила украинский глянец Playboy. Об этом она написала в своем Instagram и опубликовала несколько кадров. На фото, которые сделала Соня Плакидюк, исполнительница предстала в белье и с красным яблоком, посветив длинными стройными ножками.

Кристина Соловей в Playboy / instagram.com/soloviyka

В посте Соловий поделилась, что примерно от 5 класса она слышала множество объективаций ее тела, незваных оценок и советов по поводу ее внешнего вида.

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"Длины моих юбок, яркого макияжа или "провокационного" поведения. К счастью, мне повезло с родными, которые принимали все мои эксперименты с внешностью и вместе с ними принимали меня. Мне 28 и я чувствую себя достаточно самобытной и красивой, чтобы позволить себе быть откровенной на фото, видео или на сцене ради своего удовольствия. Когда я, 22-летний "цветочек" украинской музыки (или ваш любимый эпитет), впервые получила предложение публикации откровенных фото, я испугалась. И попала в известную ловушку "а что скажут люди?". И люди неоднократно рассказывали, как им преднадлежит мое тело, и что я должна с ним делать, а что — нет. Выйти из токсического контроля общества над проявлениями моей сексуальности — это мое личное восстановления независимости. Мне 28, я чувствую себя свободной и теперь мне так неважно", — поделилась знаменитость.

Звезда добавила, что она научилась наслаждаться жизнью, молодостью, красотой и карьерой.

Кристина Соловей в Playboy / instagram.com/soloviyka

В комментариях фанаты артистки отметили, что снимки получились красивые и непошлые.

Очень красиво и совершенно непошло

Красавица в любой одежде и без нее

Очень красивая! Очень настоящая! Очень важные слова, мысли и поступки

Все прекрасно, ничего откровенного

Напомним, не так давно Соня Плакидюк в одном только корсете показала пышный бюст в Playboy. Фотограф решилась на откровенные съемки.

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