Чому чоловіки насправді зникають без пояснень: опитування розкрило фатальні помилки жінок

Чоловіки можуть зникнути після сексу без жодних пояснень, але тому є причини / © Фото з відкритих джерел

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Відома британська колумністка Джана Гокінг вирішила з’ясувати справжні причини, чому ідеальні, на перший погляд, побачення раптово закінчуються повним ігноруванням з боку чоловіків. Вона провела опитування серед своїх підписників, щоб дізнатися, коли саме під час зустрічі кавалер тихо вирішує для себе відмовитися від продовження стосунків.

Про неочікувані результати цього дослідження пише Daily Mail.

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Дратівливі дрібниці та зовнішність

Виявилося, що представники сильної статі також схильні помічати дрібні недоліки, які миттєво змушують їх втрачати романтичний інтерес. Деякі чоловічі відповіді стосувалися виключно візуальних деталей: одного страшенно дратують погано підібрані бейсболки чи величезні брелоки на ключах, а інший миттєво втрачає інтерес до дівчат із намистом від відомого бренду Dior.

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Значна частина опитаних категорично не сприймає штучну засмагу, називаючи її занадто неохайною та брудною. Також у списку антипатій щонайменше 17 разів згадувалося куріння електронних сигарет та збільшені за допомогою філерів губи.

Окремо один із чоловіків згадав плавальні окуляри, а інший зізнався, що його відштовхують жінки, які навмисно голосно псують повітря.

Помилки у спілкуванні: гроші та егоїзм

Великою проблемою на перших зустрічах стає відсутність діалогу. Двоє чоловіків поскаржилися на жінок, які впродовж усього вечора безперестанку говорять про себе і не ставлять жодного зустрічного запитання. Журналістка зауважує, що побачення варто сприймати як гру в пінг-понг, де обидві сторони мають проявляти щирий інтерес одне до одного.

Ще одна червона лінія для чоловіків — це прямі розпитування про їхні статки, активи та рівень доходу вже на першій зустрічі.

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«Ніхто не хоче сидіти за вечерею з відчуттям, що його оцінюють лише за тим, чим він володіє або чого не має. Ця лінія опитування змушувала їх відчувати, що жінок цікавить лише те, що вони можуть отримати», — пояснює авторка матеріалу.

Сильні жінки та безкоштовні фотографи

Серед інших неприємних рис чоловіки виділили постійні запізнення, безпідставне бурчання та використання неприродного, безпорадного дитячого голосу. Вони прагнуть бачити поруч дорослу й рівноправну партнерку. Водночас декого відштовхують дівчата, які постійно наголошують, що вони «сильні й незалежні» або використовують статус «начальниці».

Окреме роздратування викликає жіноча одержимість соціальними мережами. Чоловікам вкрай не подобається працювати безкоштовними особистими фотографами, витрачаючи час на створення десятків однакових кадрів у публічних місцях.

«Замість того, щоб насолоджуватися прекрасним краєвидом, мій колишній на узбережжі Амальфі був змушений витратити значну частину нашої відпустки, дивлячись на мене через екран телефону», — визнала власну помилку Джана Гокінг.

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Фатальний фінал у ліжку

Найсерйознішою помилкою, яка гарантовано призводить до розриву, виявилася звичка грати в мовчанку та очікувати від партнера вміння читати думки.

Один із респондентів розповів історію про дівчину, яка цілий тиждень відмовлялася з ним розмовляти після близькості. Вона образилася через те, що він поїхав додому виконувати свої хатні обов’язки, хоча жодного разу прямо не попросила його залишитися на ніч. У таких ситуаціях чоловік почувається несправедливо звинуваченим у порушенні обіцянки, якої він насправді не давав.

Підсумовуючи результати опитування, журналістка дійшла висновку, що більшість чоловіків не вимагають нічого надприродного. Фотограф на Амальфі просто хотів насолодитися краєвидом, а співрозмовники на односторонніх побаченнях прагнули бодай крихти уваги до свого життя.

«Вони просто хочуть, щоб їхні потреби та інтереси елементарно враховували», — резюмувала британська колумністка.

Нгадаємо, стосунки у парах, де жінка не взяла прізвище чоловіка, виявились набагато менш міцними. Дослідження Institute for Family Studies показало, що такі подружжя розлучаються на 50% частіше та приблизно на 30% швидше за тих, хто має спільне сімейне ім’я.

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