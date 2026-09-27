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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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84
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Португалія обіграла Норвегію в Лізі націй — Голанд забив, Роналду не вийшов на поле

"Привоз" воротаря допоміг португальцям перемогти норвежців у 2-му турі Ліги націй.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Португалії

Збірна Португалії / © Associated Press

Збірна Португалії на виїзді обіграла Норвегію в матчі другого туру групи 4 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Ullevaal Stadion" у місті Осло завершився з рахунком 1:2.

Португальці відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — відзначився Жоау Феліш.

На старті другого тайму норвежці відігралися — на 51-й хвилині забив Ерлінг Голанд.

Але вже за три хвилини Португалія знову вийшла вперед — голкіпер норвежців Ер'ян Нюланд припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Гонсалу Рамушу, який скористався своїм шансом і перекинув воротаря суперника.

Більше голів у цій грі забито не було. Легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду провів увесь матч на лавці для запасних.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Данія вдома обіграла Уельс (2:0).

Після двох зіграних турів Португалія (6 очок) очолює цей квартет. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс (0) посідає останню сходинку.

У наступному турі португальці на виїзді зіграють з данцями, а норвежці у гостях позмагаються з валлійцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй.

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