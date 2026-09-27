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Португалія обіграла Норвегію в Лізі націй — Голанд забив, Роналду не вийшов на поле
"Привоз" воротаря допоміг португальцям перемогти норвежців у 2-му турі Ліги націй.
Збірна Португалії на виїзді обіграла Норвегію в матчі другого туру групи 4 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Ullevaal Stadion" у місті Осло завершився з рахунком 1:2.
Португальці відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — відзначився Жоау Феліш.
На старті другого тайму норвежці відігралися — на 51-й хвилині забив Ерлінг Голанд.
Але вже за три хвилини Португалія знову вийшла вперед — голкіпер норвежців Ер'ян Нюланд припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Гонсалу Рамушу, який скористався своїм шансом і перекинув воротаря суперника.
Більше голів у цій грі забито не було. Легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду провів увесь матч на лавці для запасних.
В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Данія вдома обіграла Уельс (2:0).
Після двох зіграних турів Португалія (6 очок) очолює цей квартет. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс (0) посідає останню сходинку.
У наступному турі португальці на виїзді зіграють з данцями, а норвежці у гостях позмагаються з валлійцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй.