Португалія обіграла Норвегію в Лізі націй — Голанд забив, Роналду не вийшов на поле

Збірна Португалії / © Associated Press

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Збірна Португалії на виїзді обіграла Норвегію в матчі другого туру групи 4 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Ullevaal Stadion" у місті Осло завершився з рахунком 1:2.

Португальці відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі — відзначився Жоау Феліш.

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На старті другого тайму норвежці відігралися — на 51-й хвилині забив Ерлінг Голанд.

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Але вже за три хвилини Португалія знову вийшла вперед — голкіпер норвежців Ер'ян Нюланд припустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Гонсалу Рамушу, який скористався своїм шансом і перекинув воротаря суперника.

Більше голів у цій грі забито не було. Легендарний форвард португальської збірної Кріштіану Роналду провів увесь матч на лавці для запасних.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету Данія вдома обіграла Уельс (2:0).

Після двох зіграних турів Португалія (6 очок) очолює цей квартет. Норвегія та Данія мають по 3 бали. Уельс (0) посідає останню сходинку.

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У наступному турі португальці на виїзді зіграють з данцями, а норвежці у гостях позмагаються з валлійцями. Обидва поєдинки заплановані на 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Іспанія здобула вольову перемогу над Англією в першому турі Ліги націй.

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