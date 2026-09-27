В уряді сказали, що має зробити кожен українець, щоб підготуватися до зими

Підготовка до зими 2026–2027: Корецький дав поради українцям / © ТСН

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Підготовка до майбутнього опалювального сезону є спільною відповідальністю держави та самих громадян. Поки уряд займається захистом критичної інфраструктури, мешканці будинків, ОСББ та ЖЕКи мають завчасно підготувати внутрішні електромережі та скористатися програмами підтримки енергонезалежності.

Про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Корецький припустив, що у разі ворожих атак та перебоїв із теплопостачанням українці масово почнуть користуватися електрообігрівачами. Це створить екстремальне навантаження на внутрішньобудинкову інфраструктуру.

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«Якщо будуть перебої з теплопостачанням, люди перейдуть, як у народі кажуть, „на розетку“ — грітися від розетки. Генерація чи імпорт спрацюють, і до будинку електроенергія надійде. А далі ОСББ та ЖЕКи мають зайнятися своїм будинком: полагодити, відремонтувати, а можливо й замінити щитові, щоб вони не горіли. Треба мати резерв і запасні частини, бо це станеться, коли всі одночасно ввімкнуть пристрої опалення», — наголосив прем’єр.

Пільгові кредити та програми від держави

Прем’єр-міністр закликав українців не зволікати й активніше використовувати урядові інструменти підтримки для підвищення енергостійкості житла.

«Ми виділили кошти, є в державному бюджеті, є в банках, ми компенсуємо банкам ці відсотки. Ну зробіть. Для нас є така традиція, що для нас завжди зима приходить неочікувано. А коли це на п’ятому році війни, це неприпустимо. Тому безумовно держава має головне зобов’язання по максимуму захистити, забезпечити і так далі. Але я щиро прошу і українців також не нехтувати цими пропозиціями і скористатись ними. Ну і ще є час перевірити свої ОСББ, свої ЖЕКи, спільні лічильники, щитові тощо, щоб мати резерв, запасні частини і бути готовими до різного розвитку подій», — підсумував Сергій Корецький.

Раніше прем’єр Корецький порадив, кому варто виїхати на зиму з міст.

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