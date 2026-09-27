Інших джерел немає: Корецький пояснив, навіщо українцям хочуть підвищити ПДВ

Сергій Корецький / © ТСН

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Підвищення ПДВ на 1% у проєкті державного бюджету України на 2027 рік пов’язане, зокрема, з пошуком коштів для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

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Під час розмови Мазур запитала прем’єра про допомогу бізнесу, який зазнав значних втрат через російські обстріли, та можливість їх компенсувати.

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Корецький заявив, що атаки на підприємства одночасно б’ють по бізнесу, населенню, податкових надходженнях і державному бюджету.

«Руйнування всіх, які відбуваються, і атаки — це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави», — сказав він.

За словами прем’єра, одним із напрямів підтримки бізнесу є програми кредитування за пільговими ставками. Різницю між пільговою ставкою та базовою ринковою ставкою, за його словами, компенсує держава. Таку підтримку фінансують як за рахунок власних коштів, так і грантів міжнародних партнерів.

Окремо Корецький назвав страхування воєнних ризиків. Він зазначив, що ця ініціатива має допомогти бізнесу швидше компенсувати втрати від ракетних і дронових атак.

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«Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони», — пояснив прем’єр.

За його словами, держава має зробити внесок у відповідну програму. Корецький заявив, що йдеться про суму в 1 млрд доларів або трохи більше.

«Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд», — сказав він.

Підвищення податку на додану вартість

Саме в цьому контексті прем’єр згадав про підвищення податку на додану вартість.

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«В держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення — в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає», — заявив Корецький.

Він уточнив, що наразі йдеться про підвищення ПДВ на 1%. Саме така пропозиція, за його словами, міститься у проєкті закону про державний бюджет на 2027 рік.

«Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом, але вибираємо з двох. Ми говоримо про 1%. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 2027 рік», — додав прем’єр.

Нагадаємо, посилки з Amazon, AliExpress і Temu будуть оподатковуватися, адже Рада зробила перший крок до цього на законодавчому рівні.

В Україні суттєво змінюють підхід до оподаткування міжнародних поштових відправлень та онлайн-шопінгу.

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