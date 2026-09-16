Посилки з Amazon, AliExpress і Temu будуть оподатковуватися: Рада зробила перший крок

Посилки з Temu будуть оподатковуватися / © ТСН

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Парламентарі ухвалили в першому читанні законопроєкт №16051-1, що суттєво змінює підхід до оподаткування міжнародних поштових відправлень та онлайн-шопінгу. У разі остаточного ухвалення податки доведеться сплачувати за всі посилки з іноземних маркетплейсів, незалежно від суми в чеку.

Про це стало відомо з голосування у Верховній Раді.

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Рада підтримала у першому читанні оподаткування посилок

Ключова новація пропонованих правок до Податкового кодексу торкнеться товарів, які українці замовляють через закордонні торговельні майданчики. Наприклад, на Amazon, AliExpress, Temu тощо.

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У першому читанні «за» проголосували 273 народні депутати. Проте не всі з них вважають, що таке оподаткування суттєво наповнить бюджет.

Нині в країні діє неоподатковуваний ліміт у 150 євро, проте нові норми скасовують цю пільгу та зобов’язують нараховувати ПДВ на абсолютно всі покупки через іноземні платформи.

Для відправлень вартістю до 150 євро автори ініціативи розробили окрему схему:

На кожен такий товар нараховується ПДВ. Обов’язок із розрахунку та сплати податку покладається безпосередньо на електронний майданчик, де оформлюється замовлення. Замовникам не доведеться самостійно проходити додаткові бюрократичні процедури для внесення платежу.

Ухвалення законопроєкту про оподаткування посилок має розблокувати подальшу допомогу від іноземних партнерів. У країнах ЄС відповідне оподаткування вже діє.

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Також нардепи ухвалили у першому читанні і законопроєкт №15460 про скасування податкової пільги. Обидва законопроєкти є взаємодоповнювальними, оскільки за №15460 змінюється Митний кодекс України та регулюватимуться митні процедури таких посилок, а №16051-1 регулює Податковий кодекс та визначає податкові правила: ставки ПДВ (20%), терміни звітування та правила адміністрування.

Оподаткування посилок до 150 євро: головне

Нагадаємо, в Україні у першому читанні підтримали законопроєкт про скасування пільгового ліміту у 150 євро на посилки з-за кордону, через що товари з іноземних маркетплейсів (Amazon, eBay тощо) здорожчають на 20%.

Функцію адміністрування та сплати ПДВ поклали безпосередньо на закордонні електронні платформи, які тепер автоматично додаватимуть податок до вартості кожного замовлення. Ця система має запрацювати не раніше 1 липня 2027 року, у випадку, якщо закон ухвалять.

Для споживачів процес купівлі та отримання посилок залишився без змін, а пільга для некомерційних відправлень між фізичними особами вартістю до 45 євро продовжує діяти.

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