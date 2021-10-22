Талибы обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Фото отрубленной головы спортсменки боевики "Талибана" продемонстрировали в соцсетях.

Боевики "Талибана", который захватил власть в Афганистане, отрубили голову одной из лучших волейболисток муниципального клуба Кабула, которая выступала за национальную сборную страны, Махджабин Хакими. Спортсменку убили во время рейда талибов в столицу в поисках женщин, занимающихся спортом.

Об этом сообщает в пятницу, 22 октября, издание The New York Post.

Как сообщил один из тренеров Хакими, который сохранил свою анонимность, талибы опубликовали в соцсетях фото отрубленной головы волейболистки. По его словам, спортсменку убили еще в начале октября, но это держалось в тайне, поскольку ее семье угрожали, запретив говорить об этом.

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Тренер сообщил, что только двум волейболисткам сборной удалось бежать из страны, другие скрываются, поскольку их жизнь под угрозой.

"Талибан попросил семьи наших игроков не позволять своим девушкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием. Они даже сожгли спортивный инвентарь, чтобы спасти себя и свои семьи — не хотели, чтобы у них нашли то, что касается спорта. Они напуганы ", — объясняет тренер.

По данным Центра журналистских расследований Payk, Хакими была обезглавлена талибами в Кабуле.

Напомним, ранее заместитель председателя комиссии "Талибана" по делам культуры Ахмадулла Васик заявил, что те женщины, которые выступают за национальные сборные, не смогут заниматься спортом в Афганистане.

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