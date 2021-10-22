Первый в Европе: Люксембург легализовал выращивание и потребление каннабиса

Первый в Европе: Люксембург легализовал выращивание и потребление каннабиса

Семена каннабиса можно будет покупать в магазинах, импортировать или покупать в Интернете.

Люксембург первым в Европе легализовал и выращивания, и потребление каннабиса. Правительство страны разрешило выращивать до четырех кустов каннабиса на родину.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно законодательству, люди старше 18 лет смогут законно выращивать каннабис для личного пользования. Также разрешается продавать семена растения без каких-либо ограничений по количеству или уровня тетрагидроканнабинола (ТГК). Так, семена можно будет покупать в магазинах, импортировать или покупать в Интернете.

В правительстве подчеркивают, что торговать продуктами каннабиса, кроме семян, в общественных местах в стране остается запретом. Также нельзя будет потреблять и транспортировать каннабис или продукт с каннабиса.

"После смягчения законодательства потребления и перевозки до 3 граммов больше не будет считаться уголовным преступлением, а квалифицироваться как проступок", — говорится в сообщении СМИ.

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