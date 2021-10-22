На околоземной орбите построят первый космический "отель"

Завершить строительство приюта для космических туристов планируют до 2027 года.

На низкой околоземной орбите до 2027 года может появиться первая частная космическая станция.

Как сообщает издание Space, об этом договорились американские компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin.

Станция получит название Starlab и станет туристическим приютом и местом проведения различных исследований.

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Космический "отель" будет оснащен роботизированным приемником-манипулятором для работы с грузами, в нем будет жилой модуль на 340 кубических метров, рассчитанный на экипаж из четырех человек. Станция будет состоять также из силового и двигательного агрегатов и лабораторной установки.

Разработкой Starlab будет заниматься Nanoracks. Управлять стратегией и финансами будет Voyager Space, а Lockheed Martin построит жилой модуль и другие аппараты.

Напомним, ранее участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" поделились невероятными фотографиями, которые сделали со смотровой площадки своего корабля.

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