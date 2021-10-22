На навколоземній орбіті збудують перший космічний "готель"

Завершити спорудження притулку для космічних туристів планують до 2027 року.

На низькій навколоземній орбіті до 2027 року може з’явитися перша приватна космічна станція.

Як повідомляє видання Space, про це домовилися американські компанії Nanoracks, Voyager Space і Lockheed Martin.

Станція отримає назву Starlab і стане туристичним притулком та місцем проведення різних досліджень.

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Космічний “готель” буде оснащено роботизованим приймачем-маніпулятором для роботи з вантажами, у ньому буде житловий модуль на 340 кубічних метрів, розрахований на екіпаж з чотирьох людей. Станція складатиметься також із силового і рухового агрегатів та лабораторної установки.

Розробкою Starlab буде займатися Nanoracks. Керувати стратегією та фінансами буде Voyager Space, а Lockheed Martin побудує житловий модуль та інші апарати.

Нагадаємо, раніше учасники першої туристичної космічної місії SpaceX "Inspiration4" поділилися неймовірними світлинами, які зробили з оглядового майданчика свого корабля.

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