Эктор Хименес-Браво рассекретил, с кем у него было самое лучшее свидание

Эктор Хименес-Браво рассекретил, с кем у него было самое лучшее свидание

Повар вспомнил свои прежние отношения.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво решил поделиться подробностями своей личной жизни.

Звезда рассказал о своем лучше свидании. Эктор признается, что это произошло тогда, когда ему было 19 лет. Он приехал домой и встретил там девушку, которая ему очень нравилась в 14-15 лет. Ее звали Сандрой.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я решился осуществить свою подростковую мечту и пригласил ее на свидание. Я так тогда волновался. Я боялся, что она мне откажет. Вы можете себе представить, как я был рад, когда она согласилась", — вспомнил ведущий.

Как говорит Эктор, он сам организовывал свидание. Он пригласил ее в ресторан с итальянской кухней.

"Она пришла. Мы много говорили. Это было так волшебно. Я влюбился в нее по уши. Я помню, как держал ее за руки, смотрел ей в глаза. Это было так по-взрослому и одновременно по-детски", — вспомнил звезда.

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