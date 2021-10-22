Алек Болдуин случайно застрелил оператора: друзья и знакомые украинки прокомментировали трагедию

Инцидент произошел во время съемок вестерна "Ржавчина".
В четверг, 21 октября, на съемочной площадке звездный актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс и ранил режиссера.
Это произошло во время съемок вестерна "Ржавчина" в 14 часов по местному времени. Актер выстрелил из оружия, которое было реквизитом на съеме. Друзья и знакомые украинки прокомментировали трагедию, говорится в сюжете ТСН.16:45.
В частности, эксклюзивно пообщался с ТСН украинский актер и режиссер, который давно живет в Соединенных Штатах, Алексей Федосов. Мужчина едва сдержал слезы: "Сейчас в Голливуде у всех шок. И иначе это не назвать. Это очень светлый человек. Никогда не видел, чтобы она была раздраженной или нервной. Это профессионал".
Алексей поделился, что боевое оружие на съемочных площадках там используют нередко, но постоянно проверяют перед тем, как выдавать актерам.
"Я также нередко снимался, играл агентов ФБР и был с оружием. Но я не могу представить, каким образом так могло произойти. Когда на площадке есть оружие, кроме того, что существует человек, который за это отвечает, он каждый раз, перед тем, как дать его актеру в руки, проверяет его", — поделился Федосов.
Как получилось, что в оружие, с которого на съемочной площадке стрелял Болдуин, попав в оператора и режиссера, попали боевые патроны — неизвестно.
"Говорят, что когда Болдуин давал показания, он плакал. Должны были быть холостые пули. Мы не понимаем, как такое могло произойти", — добавил режиссер.
Актеры и режиссеры в Сети — возмущены, шокированы, опустошены новостью о гибели Галины. Ее называют талантливым оператором, замечательным другом.
"Я в шоке. Мне так повезло работать с ней на съемках "Заклятого врага". Чрезвычайный талант, замечательный человек. Не могу поверить, что это могло произойти в наши дни... Как выстрел из реквизитного пистолета мог убить члена съемочной группы? Ужасная трагедия. Сочувствую ее семье", — написал актер Джо Мангальелло.
I'm in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can not believe this could happen in this day and age ... gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js— JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021
"Абсолютно опустошен новостью, что мою подругу, талантливого оператора Галину Хатчинс убили на съемках в Нью-Мехико. Мне не хватает слов описать эту трагедию. Я хочу ответов. Я хочу, чтобы ее семья как-то смогла пережить эту ужасную, ужасную потерю", — написала режиссер Элль Шнайдер.
Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I do not have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR— ️️ (@elleschneider) October 22, 2021
Пока, в связи с убийством, полиция никого не задерживала. "Идет следствие", — заявил представитель шерифа. Болдуин от общения с прессой отказался. Съемочная группа выпустила заявление о том, что съемки "Ржавчины" прекращено на неопределенный срок. В сюжете вестерна — тоже случилось случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин опубликовал в соцсети фотографию с кровавым пятном на груди. Его немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.
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