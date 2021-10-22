Алек Болдуин случайно застрелил оператора: друзья и знакомые украинки прокомментировали трагедию

Инцидент произошел во время съемок вестерна "Ржавчина".

В четверг, 21 октября, на съемочной площадке звездный актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс и ранил режиссера.

Это произошло во время съемок вестерна "Ржавчина" в 14 часов по местному времени. Актер выстрелил из оружия, которое было реквизитом на съеме. Друзья и знакомые украинки прокомментировали трагедию, говорится в сюжете ТСН.16:45.

В частности, эксклюзивно пообщался с ТСН украинский актер и режиссер, который давно живет в Соединенных Штатах, Алексей Федосов. Мужчина едва сдержал слезы: "Сейчас в Голливуде у всех шок. И иначе это не назвать. Это очень светлый человек. Никогда не видел, чтобы она была раздраженной или нервной. Это профессионал".

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Алексей поделился, что боевое оружие на съемочных площадках там используют нередко, но постоянно проверяют перед тем, как выдавать актерам.

"Я также нередко снимался, играл агентов ФБР и был с оружием. Но я не могу представить, каким образом так могло произойти. Когда на площадке есть оружие, кроме того, что существует человек, который за это отвечает, он каждый раз, перед тем, как дать его актеру в руки, проверяет его", — поделился Федосов.

Как получилось, что в оружие, с которого на съемочной площадке стрелял Болдуин, попав в оператора и режиссера, попали боевые патроны — неизвестно.

"Говорят, что когда Болдуин давал показания, он плакал. Должны были быть холостые пули. Мы не понимаем, как такое могло произойти", — добавил режиссер.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Актеры и режиссеры в Сети — возмущены, шокированы, опустошены новостью о гибели Галины. Ее называют талантливым оператором, замечательным другом.

"Я в шоке. Мне так повезло работать с ней на съемках "Заклятого врага". Чрезвычайный талант, замечательный человек. Не могу поверить, что это могло произойти в наши дни... Как выстрел из реквизитного пистолета мог убить члена съемочной группы? Ужасная трагедия. Сочувствую ее семье", — написал актер Джо Мангальелло.

I'm in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can not believe this could happen in this day and age ... gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

"Абсолютно опустошен новостью, что мою подругу, талантливого оператора Галину Хатчинс убили на съемках в Нью-Мехико. Мне не хватает слов описать эту трагедию. Я хочу ответов. Я хочу, чтобы ее семья как-то смогла пережить эту ужасную, ужасную потерю", — написала режиссер Элль Шнайдер.

Sick and devastated to hear that my friend and rockstar cinematographer Halyna Hutchins was killed on set today in New Mexico. I do not have words to describe this tragedy. I want answers. I want her family to somehow find peace among this horrific, horrific loss. pic.twitter.com/ElAQNMuQvR — ️️ (@elleschneider) October 22, 2021

Пока, в связи с убийством, полиция никого не задерживала. "Идет следствие", — заявил представитель шерифа. Болдуин от общения с прессой отказался. Съемочная группа выпустила заявление о том, что съемки "Ржавчины" прекращено на неопределенный срок. В сюжете вестерна — тоже случилось случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин опубликовал в соцсети фотографию с кровавым пятном на груди. Его немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.

Болдуин / скриншот с видео

Новости мира: гибель украинки-оператора – какие последние подробности трагедии на съемочной площадке в США

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