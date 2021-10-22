В Одессе мужчина в СИЗО обманывал людей на продаже техники

Полиция вычислила мошенника по телефону.

Бизнес за решеткой. В Одессе разоблачили мошенника, который продавал бытовую технику, в то время как сам был в следственном изоляторе.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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В Сети он публиковал предложения о продаже телевизоров, микроволновок и кухонных комбайнов, которых у него, конечно, не было. От покупателей требовал обязательной предоплаты. А когда получал деньги, блокировал их телефонные номера в своем мобильном.

Мошенника взялись вычислить специалисты по кибербезопасности и след привел к зданию СИЗО. Именно к мужчине, который ожидает вердикт суда за кражи. За интернет-мошенничество сейчас ему грозят дополнительные три года тюрьмы.

«На его крючок попались по меньшей мере три человека, которые перечислили злоумышленнику по 500 гривен за товар, которого на самом деле не существует. У злоумышленника в качестве вещественных доказательств изъяты мобильный телефон, с которого он публиковал ложные объявления», — сообщили правоохранители.

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