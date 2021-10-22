В Одесі чоловік у СІЗО ошукував людей на продажі техніки

Поліція вирахувала шахрая за телефоном.
Бізнес за ґратами. В Одесі викрили шахрая, який продавав побутову техніку, в той час як сам був у слідчому ізоляторі.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
В Мережі він публікував пропозиції про продаж телевізорів, микрохвильовок та кухонних комбайнів, яких у нього, звісно, не було. Від покупців вимагав обов’язкової передоплати. А коли отримував гроші, блокував їхні телефонні номери у своєму мобільному.
Шахрая взялися вирахувати фахівці з кібербезпеки і слід привів до будівлі СІЗО. Саме до чоловіка, який очікує вердикт суду за крадіжки. За інтернет-шахрайство нині йому загрожують додаткові три роки в'язниці.
«На його гачок попалися щонайменше троє людей, які перерахували зловмиснику по 500 гривень за товар, якого насправді не існує. У зловмисника в якості речових доказів вилучено мобільний телефон, з якого він публікував неправдиві оголошення», - повідомили правоохоронці.