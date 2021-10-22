Молодая жена Венсана Касселя показала лицо без макияжа

Тина очаровала натуральной красотой.

Известная модель и супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала естественную красоту.

24-летняя знаменитость запостила серию фотографий, на которых позировала в желтом топе и мини-юбке без единой капли декоративной косметики. На фото звезда примерила эффектные серьги и кольцо.

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Девушка заплела свои длинные черные волосы в афрокосички. Тина потрясающе выглядела.

Свою публикацию избранница звезды не прокомментировала. А вот ее подписчики не скупились на комплименты. Фаны писали, что Тина очень красивая.

Ты самая лучшая!

Просто невероятно выглядишь!

Ты великолепна!

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