Молодая жена Венсана Касселя показала лицо без макияжа

Тина очаровала натуральной красотой.
Известная модель и супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала естественную красоту.
24-летняя знаменитость запостила серию фотографий, на которых позировала в желтом топе и мини-юбке без единой капли декоративной косметики. На фото звезда примерила эффектные серьги и кольцо.
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Девушка заплела свои длинные черные волосы в афрокосички. Тина потрясающе выглядела.
Свою публикацию избранница звезды не прокомментировала. А вот ее подписчики не скупились на комплименты. Фаны писали, что Тина очень красивая.
- Ты самая лучшая!
- Просто невероятно выглядишь!
- Ты великолепна!
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