Савченко грозит арест за использование поддельного ковид-сертификата

От комментариев о своих действиях она отказалась.

Арест до полугода может угрожать Надежде Савченко за использование поддельного ковид-сертификата. О том, что бывшая народный депутат и ее родственница пытались использовать фальшивый сертификат о вакцинации, сегодня сообщила национальная полиция Украина.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Уже известно, что Надежда Савченко и ее сестра Вера возвращались в Украину из турецкого Измира. По фальшивым сертификатам они пытались въехать в Украину, но пограничники аэропорта Борисполь проверили QR-коды сертификатов и выяснили, что в базе таких документов нет.

Бумаги уже отправлены на экспертизу, в ближайшее время, сообщают в полиции, нарушительницам будет объявлено о подозрении.

Сегодня ТСН пыталась получить ее комментарии по делу о подделке документов. Съемочная группа застала Надежду возле ее дома, она убирала листья. Но комментировать происхождение своего ковид-сертификата категорически отказалась.

Новости Украины Савченко отказалась комментировать использования поддельного COVID-сертификата

Напомним, что Надежда Савченко бывшая военная летчица, что стала нардепом во время пребывания в русском плену. В 2018, после возвращения в Украину, ее арестовали по подозрению в организации попытки госпереворота и террористических актов. В 2019 Савченко вышла на свободу.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку