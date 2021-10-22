Савченко загрожує арешт за використання підробного ковід-сертифіката

Від коментарів про свої дії вона відмовилась.

Арешт до пів року може загрожувати Надії Савченко за використання підробного ковід-сертифіката. Про те, що колишня народна депутатка та її родичка намагалися використати фальшивий сертифікат про вакцинацію, сьогодні повідомила національна поліція України.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Вже відомо, що Надія Савченко та її сестра Віра поверталися до України з турецького Ізміра. За фальшивими сертифікатами вони намагалися в’їхати в Україну, але прикордонники аеропорту Бориспіль перевірили QR-коди сертифікатів та з'ясували, що у базі таких документів немає.

Папери вже відправлено на експертизу, найближчим часом, повідомляють у поліції, порушницям буде оголошено про підозру.

Сьогодні ТСН намагалася отримати її коментарі щодо справи про підробку документів. Знімальна група заскочила Надію біля її будинку, вона прибирала листя. Але коментувати походження свого ковід-сертифіката категорично відмовилась.

Нагадаємо, що Надія Савченко колишня військова льотчиця, що стала нардепом під час перебування у російському полоні. У 2018, після повернення в Україну, її заарештували за підозрою в організації спроби держперевороту та терористичних актів. У 2019 Савченко вийшла на волю.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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