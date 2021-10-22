В МВС прокоментували підроблений COVID-сертифікат у екдепутатки Савченко

Відповідальність несуть і той, хто зробив документ, і той - хто замовив.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив, що в "Борисполі" з підробленим COVID-сертифікатом спіймали ексдепутатку Надію Савченко.

Про це очільник МВС сказав у Верховній Раді під час "Години запитань до уряду".

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"Можу сказати, що деякі з ваших колишніх колег, на жаль, також користуються такими сертифікатами. Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифікату в колишньої народної депутатки пані Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися, і буде надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом", - сказав Монастирський.

За словами міністра, відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат, - лікар або представник туристичної агенції, який був посередником, - а й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом.

Як повідомлялося, понад 1,4 млн українців згенерували COVID-сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи купують підробку. Вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті сотні проваджень. Зокрема, за використання підроблених COVID-сертифікатів - штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі, а за виготовлення та продаж підроблених COVID-сертифікатів - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

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