МЗС з'ясовує обставини смерті українки від кулі Болдвіна під час знімань

Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки.
На зніманнях фільму в США від пострілу актора Алека Болдвіна загинула операторка Галина Гатчінс, яка була родом з України. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.
За його словами, МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.
"Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо:
- В американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. Зазначається, що на знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза, він перебуває в лікарні.
- Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна - у нашому матеріалі.