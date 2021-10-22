МЗС з'ясовує обставини смерті українки від кулі Болдвіна під час знімань

МЗС з'ясовує обставини смерті українки від кулі Болдвіна під час знімань

Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки.

На зніманнях фільму в США від пострілу актора Алека Болдвіна загинула операторка Галина Гатчінс, яка була родом з України. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

За його словами, МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

"Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо:

В американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. Зазначається, що на знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза, він перебуває в лікарні.

Зазначається, що на знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза, він перебуває в лікарні. Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна - у нашому матеріалі.

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