МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от пули Болдуина во время съемок

Консулы также устанавливают связь с родными украинки.
На съемках фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина погибла операторка Галина Хатчинс, которая была родом из Украины. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.
По его словам, МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.
"Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", — отметил Николенко.
Напомним:
- В американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. Отмечается, что на съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза, он находится в больнице.
- Галина Хатчинс: что известно об украинке, которая погибла от выстрела Алека Болдуина — в нашем материале.