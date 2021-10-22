МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от пули Болдуина во время съемок

МИД выясняет обстоятельства смерти украинки от пули Болдуина во время съемок

Консулы также устанавливают связь с родными украинки.

На съемках фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина погибла операторка Галина Хатчинс, которая была родом из Украины. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

"Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", — отметил Николенко.

Напомним:

В американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. Отмечается, что на съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза, он находится в больнице.

Отмечается, что на съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза, он находится в больнице. Галина Хатчинс: что известно об украинке, которая погибла от выстрела Алека Болдуина — в нашем материале.

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