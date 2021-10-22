Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна

Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна

Галині було лише 42 роки.

Українка Галина Гатчінс була випадково застрелена американським актором Алеком Болдвіном під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа".

Відомо, що Галина родом з України. Вона народилася та виросла в Києві. Галина закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою, пишеться на її офіційному сайті.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

Пізніше Галина переїхала до США. 2015 року вона закінчила Американський інститут кіно та почала працювати над фільмами.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

2019 року жінка перемогла в номінації "Висхідна зірка" від видання American Cinematographer.

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

До слова, Галина зняла такі фільми, як "Заклятий ворог", Blindfire, "Дорогуша".

Родина Галини Гатчінс / facebook.com/halyna.hutchins

Окрім цього, судячи з фото у її соціальних мережах, у Галини залишився чоловік Метью Гатчінс та маленький син Андрос, якого вона народила 2013 року.

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