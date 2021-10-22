У США назвали причину загадкової загибелі сім'ї мандрівників

Смерть Джона Герріша, Елен Чанг та їхньої однорічної доньки спричинила спека і, можливо, зневоднення.

Гіпертермія стала причиною смерті сім'ї з трьох людей, тіла яких понад два місяці тому знайшли в долині "Ущелина Диявола" в Національному лісі Сьєрра в американському штаті Каліфорнія.

Про це із посиланням на заяву офісу шерифа округу Марипоса від четверга, 21 жовтня, повідомляє ВВС.

За словами правоохоронців, смерть 45-річного Джона Герріша, його 30-річної дружини Елен Чанг та однорічної доньки подружжя Мідж спричинила спека і, можливо, зневоднення.

Зазначається, що на місці інциденту знайшли порожню ємність для води об'ємом 2,5 літра. Інших пляшок або фільтрів для води сім'я із собою не мала. За словами офіційних осіб, температура в день їхнього походу піднялася вище 42 градусів за Цельсієм.

Впродовж двох місяців офіс шерифа округу Марипоса співпрацював із ФБР, дослідниками навколишнього середовища і токсикологами, щоб визначити причину смерті родини.

Експерти виключили смерть від блискавки, чадного газу, вуглекислого газу, ціаніду, заборонених наркотиків, алкоголю, зброї або самогубства. Також слідчі припускали, що сім'я могла загинути через цвітіння токсичних водоростей.

Шериф округу Марипоса Джеремі Бриз зауважив, що ФБР все ще намагається отримати доступ до мобільного телефону Герріша.

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Нагадаємо, що про зникнення Джона Герріша, його дружини Елен Чанг, однорічної доньки подружжя Мідж і їхнього собаки 16 серпня повідомив друг родини. Їхні тіла знайшли наступного дня на віддаленій пішохідній стежці біля бухти Хайтс, де немає стільникового зв'язку.

Друг сім'ї Сідней Раданович розповів, що Герріш був розробником програмного забезпечення з Сан-Франциско, який разом зі своєю дружиною "закохався в Маріпосу" і купив там кілька будинків, зокрема житло для себе, та інвестував в оренду. За його словами, загиблі були завзятими мандрівниками.

"Вони були такої люблячої парою. Вони дуже сильно любили одне одного", - поділився Раданович.

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