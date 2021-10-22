В США назвали причину загадочной гибели семьи путешественников

Смерть Джона Герриша, Элен Чанг и их годовалой дочери вызвала жара и, возможно, обезвоживание.

Гипертермия стала причиной смерти семьи из трех человек, тела которых более двух месяцев назад нашли в долине "Ущелье Дьявола" в Национальном лесу Сьерра в американском штате Калифорния.

Об этом со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Марипоса от четверга, 21 октября, сообщает ВВС.

По словам правоохранителей, смерть 45-летнего Джона Герриша, его 30-летней жены Элен Чанг и годовалой дочери супругов Мидж вызвала жара и, возможно, обезвоживание.

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Отмечается, что на месте инцидента нашли пустую емкость для воды объемом 2,5 литра. Других бутылок или фильтров для воды у семьи с собой не было. По словам официальных лиц, температура в день их похода поднялась выше 42 градусов по Цельсию.

В течение двух месяцев офис шерифа округа Марипоса сотрудничал с ФБР, исследователями окружающей среды и токсикологами, чтобы определить причину смерти семьи.

Эксперты исключили смерть от молнии, угарного газа, углекислого газа, цианида, запрещенных наркотиков, алкоголя, оружия или самоубийства. Также следователи предполагали, что семья могла погибнуть из-за цветения токсичных водорослей.

Шериф округа Марипоса Джереми Бриз заметил, что ФБР все еще пытается получить доступ к мобильному телефону Герриша.

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Напомним, что об исчезновении Джона Герриша, его жены Элен Чанг, годовалой дочери супругов Мидж и их собаки 16 августа сообщил друг семьи. Их тела нашли на следующий день на удаленной пешеходной тропе возле бухты Хайтс, где нет сотовой связи.

Друг семьи Сидней Раданович рассказал, что Герриш был разработчиком программного обеспечения из Сан-Франциско, который вместе со своей женой "влюбился в Марипосу" и купил там несколько домов, в том числе жилье для себя, и инвестировал в аренду. По его словам, погибшие были заядлыми путешественниками.

"Они были такой любящей парой. Они очень сильно любили друг друга", — поделился Раданович.

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