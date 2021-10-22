В Беларуси отменили масочный режим, потому что он не понравился Лукашенко

В Беларуси отменили масочный режим, потому что он не понравился Лукашенко

Отменили масочный режим от 22 октября.

Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательное ношение маски после критики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом говорится в постановлении № 111 "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 № 217".

Отменили масочный режим с сегодняшнего дня, 22 октября.

Так, согласно постановлению, забрали пункт 41, который обязывал граждан Беларуси носить маски и соблюдать социального дистанцирования при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.

Ранее самоназванный президент раскритиковал обязательное ношение масок. Поэтому, по его словам, чтобы "не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, социальной дистанции и вакцинации", он решил отменить в стране это требование.

"На улице человек должен дышать свежим воздухом. Не надо давить людей. Маска на улице не нужна", — сказал он.

К слову, за сутки, 21 октября, в Республике Беларусь зарегистрировали 2 тыс. 082 пациента с COVID-19, выписали — 2 тыс. 034 пациента.

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