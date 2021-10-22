У США підтвердили загибель нареченого вбитої блогерки Габбі Петіто

Напередодні слідчі виявили у заповіднику людські кістки і череп.

Федеральне бюро розслідувань США у четвер, 21 жовтня, підтвердило, що виявлені в американському штаті Флорида людські рештки належать Браяну Ландрі, нареченому загадково загиблої блогерки Габбі Петіто.

Про це повідомляє ВВС.

"21 жовтня 2021 року порівняння стоматологічних записів підтвердило, що людські рештки, знайдені в Меморіальному заповіднику Т. Мабрі Карлтона-молодшого і в екологічному парку Майккахатчі Крід, належать Браяну Ландрі", - заявили у ФБР.

Зазначається, що батьків Ландрі вже проінформували про те, що виявлені напередодні в заповіднику рештки належать їхньому синові.

За даними NBC News, слідчі виявили кістки і череп. Під час брифінгу шериф округу Лі Кармін Марс вказав на те, що пошуки відбувалися у "підступних умовах" з водою по груди, повною гримучих змій і алігаторів.

"Це не схоже на обшук будинку чи машини. Ці території величезні і вкриті водою", - розповів він.

Як повідомлялося, людські рештки виявили під час пошуків Браяна Ландрі в середу, 20 жовтня, у заповіднику в Норт-Порті поблизу стежки, яку часто відвідував чоловік. Правоохоронці також знайшли рюкзак і записну книжку, які належали розшукуваному.

Місяць тому тіло Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим, виявили в національному парку Вайомінґа. Нещодавно правоохоронці заявили, що блогерку задушили.

Кілька тижнів Габбі і Браян їздили країною у фургоні, звітуючи про подорож дописами у Мережі з хештегом #vanlife.

Наприкінці серпня публікація постів раптово припинилася, а 1 вересня Ландрі у своєму фургоні повернувся до штату Флорида сам, не зв'язавшись ані з поліцією, ані з родиною Петіто. Через кілька днів він зник. За декілька тижнів до інциденту правоохоронці з міста Моав в штаті Юта були викликані парою в зв'язку з інцидентом, можливо пов'язаним з насильством. Згідно з відеозаписом із нагрудних камер поліцейських, Петіто плакала і скаржилася на своє психічне здоров'я. У звіті копи зафіксували заяву Ландрі про те, що Габбі нібито вдарила його під час сварки. Новини світу: 22-річна блогерка Габбі Петіто була задушена під час подорожі Америкою

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