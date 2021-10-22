У США підтвердили загибель нареченого вбитої блогерки Габбі Петіто

Напередодні слідчі виявили у заповіднику людські кістки і череп.
Федеральне бюро розслідувань США у четвер, 21 жовтня, підтвердило, що виявлені в американському штаті Флорида людські рештки належать Браяну Ландрі, нареченому загадково загиблої блогерки Габбі Петіто.
Про це повідомляє ВВС.
"21 жовтня 2021 року порівняння стоматологічних записів підтвердило, що людські рештки, знайдені в Меморіальному заповіднику Т. Мабрі Карлтона-молодшого і в екологічному парку Майккахатчі Крід, належать Браяну Ландрі", - заявили у ФБР.
Зазначається, що батьків Ландрі вже проінформували про те, що виявлені напередодні в заповіднику рештки належать їхньому синові.
За даними NBC News, слідчі виявили кістки і череп. Під час брифінгу шериф округу Лі Кармін Марс вказав на те, що пошуки відбувалися у "підступних умовах" з водою по груди, повною гримучих змій і алігаторів.
"Це не схоже на обшук будинку чи машини. Ці території величезні і вкриті водою", - розповів він.
Як повідомлялося, людські рештки виявили під час пошуків Браяна Ландрі в середу, 20 жовтня, у заповіднику в Норт-Порті поблизу стежки, яку часто відвідував чоловік. Правоохоронці також знайшли рюкзак і записну книжку, які належали розшукуваному.
Місяць тому тіло Габбі Петіто, яка загадково зникла під час автоподорожі з нареченим, виявили в національному парку Вайомінґа. Нещодавно правоохоронці заявили, що блогерку задушили.
Кілька тижнів Габбі і Браян їздили країною у фургоні, звітуючи про подорож дописами у Мережі з хештегом #vanlife.