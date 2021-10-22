Податкову амністію в Україні планують провести лише раз, - Гетманцев

Задекларувати свої статки і сплатити з них частину податків буде правом, а не обов’язком.

Податкова амністія буде проведена в Україні тільки один раз для того, щоб дати можливість підвести риску під темним фінансовим минулим і почати життя з чистого аркушу.

Про це повідомив 21 жовтня в програмі “Право на владу” на “1+1” голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев.

Він, зокрема, наголосив на тому, що податкова амністія - це право громадянина, можливість скористатися яким буде надано тільки раз.

“Я хочу заперечити будь-які маніпуляції і міфи про те, що це обов'язково. Людина сама приймає для себе рішення, чи буде вона амністувати свої активи, чи ні”, - зазначив Данило Гетманцев.

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Водночас ті, хто скористається амністією, отримають можливість сплатити менші податки, ніж передбачені законодавством - 5% замість 19,5%, як вони повинні були сплатити.

На уточнююче запитання ведучої Наталії Мосейчук, чи стане наступним етапом після податкової амністії переслідування тих, хто не скористався такою нагодою, Данило Гетьманцев відповів, що дії держави не будуть “переслідуванням”.

“Це буде право держави запитати у людини, яка придбає коштовність - не кефір у магазині, не хліб, а саме коштовність - звідки в тебе ці гроші на придбання цієї коштовності. І відповідно, людина, яка не зможе пояснити, звідки в неї ці гроші, не зможе пояснити своїми легальними доходами, своїми амністованими доходами або 400 тисячами гривень, які ми амністовуємо автоматично, буде змушена доплатити податок на цю різницю. Це логіка законопроєкту, який тільки розробляється Кабінетом Міністрів”, - пояснив він.

Народний депутат Данило Гетманцев пояснив дію податкової амністії

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