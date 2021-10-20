ЦСКА Софія - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж за участю підопічних Віктора Скрипника.

У четвер, 21 жовтня , луганська "Зоря" на виїзді проведе поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА (Софія).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Болгарської Армії". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу ЦСКА Софія - Зоря.

У 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( 0:3 ). Що стосується ЦСКА Софії, то вони розпочали виступи в групі з розгромної поразки від "Роми" в гостях (1:5), а в 2-му - розписали в рідних стінах безгольову нічию з "Буде-Глімт" (0:0).

норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( ). Що стосується ЦСКА Софії, то вони розпочали виступи в групі з розгромної поразки від "Роми" в гостях (1:5), а в 2-му - розписали в рідних стінах безгольову нічию з "Буде-Глімт" (0:0). Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

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