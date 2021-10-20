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ЦСКА — Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

ЦСКА — Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж с участием подопечных Виктора Скрипника.

В четверг, 21 октября, луганская "Заря" на выезде проведет поединок 3-го тура групповой стадии Лиги конференций против болгарского ЦСКА (София).

Поединок состоится на стадионе "Болгарской Армии". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА София — Заря.

  • В 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимт", а затем крупно уступила в Запорожье римской "Роме" (0:3). Что касается ЦСКА Софии, то они начали выступления в группе с разгромного поражения от "Ромы" в гостях (1:5), а во 2-м — расписали в родных стенах безголевую ничью с "Буде-Глимт" (0:0).
  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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