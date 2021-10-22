В Сирии за поджог лесов казнили более двух десятков человек

В Сирии за поджог лесов казнили более двух десятков человек

Сирийский суд признал поджог лесов "террористическим актом".

Правительство Сирии заявило о казни 24 человек, осужденных за умышленные поджоги, приведшие к масштабным лесным пожарам в 2020 году.

Об этом со ссылкой на Министерство юстиции страны сообщает ВВС.

Отмечается, что еще одиннадцать человек приговорили к пожизненному заключению, а пятеро несовершеннолетних злоумышленников получили тюремные сроки от 10 до 12 лет.

Преступников охарактеризовали как совершивших "террористический акт". Они якобы признали, что в сентябре и октябре 2020 года в горных прибрежных районах разрушенной войной страны возникли пожары, в результате которых погибли три человека.

Правозащитные организации считают, что с начала гражданской войны в 2011 году правительство президента Башара Асада казнило тысячи людей.

Следователи ООН по военным преступлениям заявили в недавнем отчете, что свидетели рассказали им об убийствах задержанных без суда или после несправедливых судебных разбирательств в контртеррористических или полевых военных судах.

Когда в прошлом году вспыхнули лесные пожары, их связали с аномальной для того времени года волной тепла, а также с теплыми восточными ветрами и высохшей растительностью.

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Местные власти задокументировали всего 187 лесных пожаров в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама, от которых пострадали 280 городов и сел. Огонь опустошил 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 11 тысяч гектаров засаженных деревьями земель.

В издании отмечают, что лесные пожары в регионе Восточного Средиземноморья стали ежегодным явлением из-за изменений климата. С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на 1,2°C, и температуры продолжать расти, если правительства всего мира не сократят выбросы.

Между тем в Калифорнии продолжаются лесные пожары, в результате которых выгорело почти 800 гектаров территории.

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