У Сирії за підпал лісів стратили понад два десятки людей

Сирійський суд визнав підпал лісів "терористичним актом".
Уряд Сирії заявив про страту 24 людей, засуджених за умисний підпали, що призвели до масштабних лісових пожеж в 2020 році.
Про це із посиланням на Міністерство юстиції країни повідомляє ВВС.
Зазначається, що ще одинадцятьох осіб засудили до довічного ув'язнення, а п'ятеро неповнолітніх зловмисників отримали тюремні терміни від 10 до 12 років.
Злочинців охарактеризували як таких, що вчинили "терористичний акт". Вони нібито визнали, що у вересні і жовтні 2020 року в гірських прибережних районах зруйнованої війною країни виникли пожежі, внаслідок яких загинули троє людей.
Правозахисні організації вважають, що від початку громадянської війни в 2011 році уряд президента Башара Асада стратив тисячі людей.
Слідчі ООН з військових злочинів заявили в недавньому звіті, що свідки розповіли їм про вбивства затриманих без суду або після несправедливих судових розглядів в контртерористичних або польових військових судах.
Коли в минулому році спалахнули лісові пожежі, їх зв'язали з аномальною для того часу року хвилею тепла, а також з теплими східними вітрами і висохлою рослинністю.
Місцева влада задокументували загалом 187 лісових пожеж в провінціях Латакія, Тартус, Хомс і Хама, від яких постраждали 280 міст і сіл. Вогонь спустошив 13 тисяч гектарів сільськогосподарських земель і 11 тисяч гектарів засаджених деревами земель.
У виданні зауважують, що лісові пожежі в регіоні Східного Середземномор'я стали щорічним явищем через зміни клімату. Від початку індустріальної ери світ вже потеплішав приблизно на 1,2°C, і температури продовжуватимуть зростати, якщо уряди всього світу не скоротять викиди.
Тим часом у Каліфорнії тривають лісові пожежі, внаслідок яких вигоріло майже 800 гектарів території.