Лідер "Ляпис 98" Сергій Міхалок побив фаната просто на сцені в Полтаві

Артист агресивно поводився.

Фронтмен гуртів Brutto та "Ляпис 98" Сергій Міхалок побив фаната на сцені під час концерту в Полтаві.

Інцидент стався 20 жовтня. Так, подейкують, що співак посварився з глядачем та покликав його на сцену. На відео, яке з’явилося в Мережі, видно, що невідомий чоловік з гітарою стоїть на сцені поруч з Міхалком. Втім, судячи з розмови, квитка на концерт у нього не було. Після словесної перепалки зірка вдарив чоловіка головою.

"А ми життя мало даємо, так? Х**ню співаємо, так? А хто дає життя, Саша Башлачов? І ти зараз даси, так? Квиток свій покажи, по-перше, ти як сюди потрапив? Як ти потрапив сюди, квиток покажи. Покажи квиток! Як ти сюди потрапив, на кулі? Чи ти прийшов на нелюбимого артиста? Чого ти мені гроші сунеш, у тебе квиток є? Чого ти тремтиш? Тобі п**ди дам я", - каже Міхалок перед тим, як вдарити.

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Втім, після цього Сергій не заспокоївся та пішов до зали, але його зупинили. Інцицент музикант поки що не прокоментував.

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