Лидер "Ляпис 98" Сергей Михалок избил фаната прямо на сцене в Полтаве

Артист агрессивно себя вел.

Фронтмен групп Brutto и "Ляпис 98" Сергей Михалок избил фаната на сцене во время концерта в Полтаве.

Инцидент произошел 20 октября. Так, говорят, что певец поссорился со зрителем и позвал его на сцену. На видео, которое появилось в Сети, видно, что неизвестный мужчина с гитарой стоит на сцене рядом с Михалко. Впрочем, судя по разговору, билета на концерт у него не было. После словесной перепалки звезда ударил мужчину головой.

"А мы жизни мало даем, да? Х**ню поем, да? А кто дает жизнь, Саша Башлачев? Или ты сейчас дашь, да? Билет свой покажи, во-первых, ты как сюда попал? Как ты попал сюда, билет покажи. Покажи билет! Как ты сюда попал, на шаре? ты пришел на нелюбимого артиста? Чего ты мне деньги суешь, у тебя билет есть? Чего ты дрожишь? Тебе п**ды дам", — говорит Михалок перед тем как ударить.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Впрочем, после этого Сергей не успокоился и пошел в зал, но его остановили. Инцицент музыкант пока не прокомментировал.

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