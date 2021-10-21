В Кривом Роге на 4-летнюю девочку, которая каталась на качелях, упало дерево (видео)

Мама девочки, находившейся рядом, вызвала скорую.

В Кривом Роге на детской площадке на ребенка упало дерево. Девочка как раз находилась на качелях.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Кривой Рог".

Инцидент произошел в Металлургическом районе города. На детскую площадку упало дерево и задело девочку, которая сидела на качелях.

Родители вызвали скорую. Девочка была в сознании.

Очевидцы отмечают, что не так давно коммунальные службы проводили омоложения деревьев на территории этого детской площадки.

В Криворожском районном управлении полиции ТСН.ua сообщили, что информацию о травмировании ребенка передали в ювенальную превенцию, и ее специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Поступило сообщение, что на детской площадке на улице Степана Тильгы на 4-летнюю девочку упала ветка дерева. По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга и тупая травма живота. Девочку доставили в 8-й детской горбольницы Кривого Рога", - прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

В Кривом Роге на детской площадке на девочку упало дерево

Напомним, что в Кременчуге на детскую площадку дошкольного учреждения на воспитательницу и двух детей упало дерево. Их всех госпитализировали в больницу. Один ребенок находится в коме.

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