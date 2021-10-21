В Германии клиент жестоко избил работника АЗС из-за просьбы одеть маску

Сотрудник АЗС доставили в больницу.

В Германии произошел конфликт между сотрудником АЗС и клиентом. Последний побил работника АЗС из-за просьбы одеть маску. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщает AP.

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Инцидент произошел в городе Бремене. В полиции сообщают, что конфликт начался, когда 21-летний клиент вошел в магазин АЗС без маски, чтобы оплатить топливо. 67-летний работник попросил соблюдать правила карантина и одеть маску. На что молодой человек отреагировал агрессивно. Он последовал за маской, а после того вернулся, ударил работника кулаком, а затем ногой, когда тот упал на пол.

"После этого злоумышленник скрылся, но впоследствии сам сдался полиции. Сотрудник АЗС доставлен в клинику", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в самолете Ларнака — Киев человек устроил скандал из-за защитную маску. Пассажира самолета, который летел в Кижева попросили надеть маску. Однако он начал кричать на экипаж и пассажиров.

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