В Черновцах умер младенец: отец ребенка подозревает медиков в халатности

В Черновцах умер младенец: отец ребенка подозревает медиков в халатности

Мужчина, который потерял сына, обратился в полицию.

В Черновицком областном перинатальном центре умер младенец. Отец мальчика подозревает медиков в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как рассказали в полиции области, ребенок родился 15 сентября и почти через месяц, 13 октября, умер в помещении медучреждения.

Отец умершего мальчика обратился с заявлением в полицию.

Для проверки полученной информации следователи начали уголовное производство.

По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

Напомним, во Львове через две недели после рождения умер младенец. Родители мальчика уверяют, что их сын родился здоровым и считают, что ему занесли инфекцию в больнице и обвиняют медиков в халатности.

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