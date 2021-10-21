У Чернівцях померло немовля: батько дитини підозрює медиків у недбальстві

У Чернівцях померло немовля: батько дитини підозрює медиків у недбальстві

Чоловік, який втратив сина, звернувся до правоохоронців.

У Чернівецькому обласному перинатальному центрі померло немовля. Батько хлопчика підозрює медиків в неналежному виконанні професійних обов’язків.

Як розповіли у поліції області, дитина народилася 15 вересня і майже через місяць, 13 жовтня, померла у приміщенні медзакладу.

Батько померлого хлопчика звернувся із заявою до поліції.

Для перевірки отриманої інформації слідчі розпочали кримінальне провадження.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, за результатами якого буде надана правова оцінка діям медичних працівників.

Нагадаємо, У Львові через два тижні після народження померло немовля. Батьки хлопчика запевняють, що їхній син народився здоровим і вважають, що йому занесли інфекцію в лікарні і звинувачують медиків у недбальстві.

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