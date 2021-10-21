Total nude: королева Матильда продемонструвала елегантний осінній лук

Бельгійська королева Матильда відвідала церемонію 25-ї річниці проведення Білого Маршу.

25 років тому 300,000 людей зібралися на вулицях Брюсселя у зв'язку зі справою Дютру, щоб пройти в Білому марші. Це була демонстрація, що відбулася 20 жовтня 1996 року після арешту серійного вбивці і педофіла Марка Дютру. Справа Дютру була першою бельгійською справою про маніяка, яка так сколихнула громадськість. Демонстранти хотіли найкращого захисту своїм дітям і більш ефективної системи правосуддя, яка могла б розслідувати справу Дютру незалежно.

Королева Бельгії Матильда прибула на пам'ятний захід у лаконічному образі нюдових відтінків: пальті з поясом і кейп-накидкою, туфлях-човниках на підборах, рукавичках і масці в тон. Вона мала скромний і стриманий вигляд, волосся зібрала в зачіску і одягла лаконічні золоті сережки.

Королева Матильда / Getty Images

На пам'ятній церемонії прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро заявив, що після цього маршу 25 років тому відбулися реальні зміни системи. Але сьогодні дітей все так само підстерігає небезпека в новому сучасному світі, де багато всього відбувається онлайн.

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