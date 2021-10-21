В Одесі вітер повалив дерева: розбиті машини та постраждалий чоловік (фото, відео)

Негода наробила лиха в місті.
В Одесі шквальний вітер повалив дерева. Від стихії постраждав чоловік.
Про це повідомляє місцеве видання od.vgorode.ua.
Перший випадок зафіксували на Французькому бульварі. Дерево впало на автомобіль і гілкою зачепило чоловіка. Його надали першу допомогу.
На Черьомушках дерево перекрило дорогу трамваю №10.
По вулиці Одарія в результаті падіння великого дерева постраждали чотири машини.
Раніше синоптики попередили, що в Одесі погіршиться погода. Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні в місті очікується посилення південно-західного вітру.