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В Одесі вітер повалив дерева: розбиті машини та постраждалий чоловік (фото, відео)

© ТСН
©
© ТСН
© ТСН.ua

Негода наробила лиха в місті.

В Одесі шквальний вітер повалив дерева. Від стихії постраждав чоловік. 

Про це повідомляє місцеве видання od.vgorode.ua.

Перший випадок зафіксували на Французькому бульварі. Дерево впало на автомобіль і гілкою зачепило чоловіка. Його надали першу допомогу. 

На Черьомушках  дерево перекрило дорогу трамваю №10.

По вулиці Одарія в результаті падіння великого дерева постраждали чотири машини.

Раніше синоптики попередили, що в Одесі погіршиться погода.  Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні в місті очікується посилення південно-західного вітру.

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