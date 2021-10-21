В Одесі штормитиме: містян просять не виходити на вулицю

В Одесі штормитиме: містян просять не виходити на вулицю

Погодні умови зіпсуються.

В Одесі попереджають про штормове попередження.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні в місті очікується посилення південно-західного вітру. В результаті можливе падіння гілок і кабелів.

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У міськраді просять містян бути обережними: не ставити автівки під дерева і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Раніше стало відомо, що ближче до вихідних, від 23 жовтня, до України прийде серйозне похолодання.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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