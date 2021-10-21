В Одессе будет штормить: горожан просят не выходить на улицу

В Одессе будет штормить: горожан просят не выходить на улицу

Погодные условия испортятся.

В Одессе объявили штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в городе ожидается усиление юго-западного ветра. В результате возможно падение веток и кабелей.

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В горсовете просят горожан быть осторожными: не ставить машины под деревья и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее стало известно, что ближе к выходным, с 23 октября, в Украину придет серьезное похолодание.

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Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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