В Україні оголосили штормове попередження: які регіони зачепить

Нова порція злив із грозами накриє західні області.

В Україні оголосили штормове попередження. Погодні умови зіпсуються.

Про це повідомляє прессслужба Укргідрометцентру.

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Сьогодні, 17 вересня, на Заході України очікуються сильні дощі.

Зливи (І рівень небезпечності, жовтий) слід очікувати у:

• Закарпатській,

• Івано-Франківській,

• Львівській,

• Волинській,

• Рівненській областях.

За прогнозами синоптиків, у Києві також буде гроза і буде похмуро.

Також сьогодні в Україні, крім західних, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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