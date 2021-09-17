В Україні оголосили штормове попередження: які регіони зачепить

Нова порція злив із грозами накриє західні області.
В Україні оголосили штормове попередження. Погодні умови зіпсуються.
Про це повідомляє прессслужба Укргідрометцентру.
Сьогодні, 17 вересня, на Заході України очікуються сильні дощі.
Зливи (І рівень небезпечності, жовтий) слід очікувати у:
• Закарпатській,
• Івано-Франківській,
• Львівській,
• Волинській,
• Рівненській областях.
За прогнозами синоптиків, у Києві також буде гроза і буде похмуро.
Також сьогодні в Україні, крім західних, більшості північних та Вінницької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.