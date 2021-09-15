Синоптики попередили про пожежну небезпеку: у яких областях

У більшості регіонів України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Україні, крім більшості західних областей, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримається в країні протягом декількох днів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Синоптики нагадають, що під час пожежної небезпеки громадяни повинні не розводити багаття на відкритих територіях і дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаэмо, у середу, 15 вересня, в Україні буде тепло та сухо.
Раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.